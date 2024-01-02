Росія зранку 2 січня завдала удару по Києву гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Одна із ракет впала у воду.
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Ракета впала у воду
Росія під час ранкової атаки запустила по Україні приблизно 99 повітряних цілей. Одна із тих ракет, які були спрямовані на Київ, не досягла своєї цілі та впала у водойму. Цей момент потрапив на відео.
На записі видно, як повітряна ціль стрімко рухається та падає у воду прямо поряд із житловим будинком. Вона не завдала шкоди жодному об'єкту інфраструктури. Ця російська ракета більше не зможе атакувати українську територію.
Ракета впала у воду: дивіться відео
Росія вдарила по Києву: головне
- Приблизно о 3 ночі Росія підняла бомбардувальники Ту-95. Саме з цих літаків ворог завдав масованого удару 29 грудня та повторив атаку 2 січня. Основною ціллю ракет став Київ. Росія здійснила кілька пусків і здебільшого ракети були спрямовані саме на столицю.
- Вибухи лунали там кілька разів. Тож є руйнування у кількох районах столиці. У Голосіївському районі Києва уламок ракети впав у парку. Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
- Внаслідок удару по будинку у Солом'янському районі відомо про двох загиблих. Зокрема, також станом на 12:43 з'явилась інформація про 49 постраждалих.