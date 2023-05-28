Массированная атака дронами Киева: много сбитых, обломки падают на дома, есть погибший

В ночь на 28 мая российские военные атаковали Украину дронами. Часть "Шахедов" направлена на Киев. В столице раздались взрывы. Местные власти говорят о том, что работает ПВО.

Около 2 часов жители столицы слышали ряд взрывов. Местные власти поспешили успокоить и заявили, что небо над Киевом прикрывает ПВО.

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ПВО сбивает дроны

В КГВА в 02:07 отметили, что в столице работает ПВО.

Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях,

– отмечают в ведомстве.

Уже в 02:12 мэр Киева Виталий Кличко отметил, что информация по взрывам уточняется. Он добавил, что все подробности станут известны впоследствии.

В области работает ПВО, есть сбитые цели,

– добавил он.

А уже в 02.18 Виталий Кличко отметил, что есть взрывы со стороны Житомирского направления. Известно, что туда уже отправились службы.

Уже в 02.26 в КГВА поделились деталями, которые касаются Печерского района. По предварительной информации, из-за попадания обломков загорелась крыша дома. Что касается пострадавших, информация уточняется.

02:30 актуальной информацией поделился мэр Виталий Кличко. По его словам, взрывы прогремели в Соломенском районе. Туда отправились службы. Кроме того, работает ПВО в Святошинском районе.

Пожар на крыше многоэтажки и пострадавшие

Что касается Печерского, то пожар вспыхнул на крыше девятиэтажки. Это произошло из-за падения обломков БПЛА.

В 02:35 Виталий Кличко опубликовал очередное сообщение. В нем он отметил, что в Голосеевском районе были взрывы и пожар.

В Киев идет следующая волна БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Атака массированная!

– призвал он.

В 02:36 в КГВА отметили, что в Голосеевском районе обломки упали на территорию АЗС (впоследствии власти уточнили, что эта информация не подтвердилась).

Предварительно, говорится о трех пострадавших, а также одном погибшем. Отметим, что информация уточняется. Виталий Кличко позже актуализировал данные по поводу. По его словам, госпитализирована женщина 35 лет. Жертвой стал 41-летний мужчина.

В 02:39 Кличко отметил, что силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которыми оккупанты атаковали Киев. В то же время он подчеркнул, что на столицу движется новая волна дронов. Жителей он попросил оставаться в укрытиях и понимать, что ночь будет сложной.

02:47 в КГВА показали последствия падения обломков в Печерском районе. На фото можно увидеть уничтоженную крышу многоэтажки и квартиру, пострадавшую из-за атаки дронами.

Последствия атаки дронами по столице / Фото КГВА

В 02:59 Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены. Также там возник пожар на 3 этаже. На месте работают спасатели.

Виталий Кличко в 03:14 отметил, что службы выехали по вызову. Их сообщили о том, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар на предприятии. Впоследствии он добавил, что говорится о трехэтажном складском здании в этом же районе.