В Киеве раздались взрывы: работала ПВО

В Киеве утром 23 января во время воздушной тревоги раздались взрывы. Известно, что оккупанты атаковали Украину ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Также враг поднял в небо не менее четырех Ту-22М3 с аэродрома "Оленья" Мурманской области и с аэродрома "Шайковка" Калужской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты

Что известно о взрывах в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице Украины работает ПВО. Людям посоветовали находиться в укрытии гражданской защиты.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– заявил глава КГВА Сергей Попко по состоянию на 7:02 23 января.

Ориентировочно в 7:04 Киевская областная государственная администрация предупредила о ракетной атаке в области.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" – призвала власть.

Они попросили людей позаботиться о собственной безопасности – находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.

Перед этим о пусках ракет в направлении Киева сообщали Воздушные силы ВСУ.

В Киеве и области второй раз раздались взрывы

Ориентировочно в 7:15 в Киеве снова раздались взрывы. Глава КГВА заверил, что работает ПВО.

Ориентировочно в 7:17 Киевская областная государственная администрация сообщила, что в Киевской области работает ПВО.

Взрывы в городе! Детали впоследствии. Не покидайте укрытий!

– написал Виталий Кличко ориентировочно в 7:19 23 января.

Власти сообщили о возгорании в столице

В Киевской городской военной администрации уже сообщили о последствиях взрывов. В частности, загорелся пожар в Святошинском районе столицы.

В результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место,

– сообщили в КГВА по состоянию на 7:25.

Виталий Кличко добавил, что в Святошинском районе горели автомобили и есть несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район.

Власти еще не объявляли об отбое воздушной тревоги, поэтому людям следует находиться в укрытиях.