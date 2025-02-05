В Киеве раздаются взрывы, ПВО работает и в области
В ночь на 5 февраля Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы были слышны в Киеве.
Враг запустил дроны с вечера. Тревогу объявили во многих областях.
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Что известно о взрывах в Киеве 5 февраля
Сначала о том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного. Впоследствии их услышали и корреспонденты 24 Канала.
В 00:04 Воздушные силы проинформировали, что "Шахеды" движутся в направлении Киева. Для столицы есть непосредственная угроза применения ударных БПЛА.
Также в ВС предупредили о возможной работе ПВО.
На левом берегу столицы работают силы ПВО,
– написал Виталий Кличко в 00:26.
Мониторинговые группы приводили данные, что беспилотники летят с левого берега на правый.
В области также зафиксировано движение вражеских БПЛА и работают силы ПВО. Об этом написали в КОВА в 00:45. Там напомнили не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Следует сказать, что в Киеве уже была тревога в 21:53, но тогда она была связана с угрозой использования баллистических ракет.
На момент публикации новости тревога охватила половину Украины.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Обратите внимание, что карта интерактивная. Данные на ней меняются в режиме реального времени.
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