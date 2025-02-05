В Киеве раздаются взрывы, ПВО работает и в области

В ночь на 5 февраля Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы были слышны в Киеве.

Враг запустил дроны с вечера. Тревогу объявили во многих областях.

Смотрите также Съемочная группа ТСН попала под обстрел, есть раненые

Что известно о взрывах в Киеве 5 февраля

Сначала о том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного. Впоследствии их услышали и корреспонденты 24 Канала.

В 00:04 Воздушные силы проинформировали, что "Шахеды" движутся в направлении Киева. Для столицы есть непосредственная угроза применения ударных БПЛА.

Также в ВС предупредили о возможной работе ПВО.

На левом берегу столицы работают силы ПВО,

– написал Виталий Кличко в 00:26.

Мониторинговые группы приводили данные, что беспилотники летят с левого берега на правый.

В области также зафиксировано движение вражеских БПЛА и работают силы ПВО. Об этом написали в КОВА в 00:45. Там напомнили не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Следует сказать, что в Киеве уже была тревога в 21:53, но тогда она была связана с угрозой использования баллистических ракет.

На момент публикации новости тревога охватила половину Украины.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Обратите внимание, что карта интерактивная. Данные на ней меняются в режиме реального времени.

Не пренебрегайте безопасностью и будьте в укрытиях!