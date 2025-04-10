В Киеве раздаются взрывы

Во время тревоги 9 – 10 апреля в столице прогремели взрывы. 24 Канал собрал детали.

Россия бьет по Украине дронами-камикадзе. Взрывы прогремели уже под Черкассами.

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Что известно о взрывах в Киеве ночью 10 апреля

О том, что в Киеве слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:58 9 апреля.

На левом берегу столицы работают силы ПВО. Над городом несколько вражеских БПЛА,

– написал Виталий Кличко в 00:06.