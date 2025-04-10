10 апреля, 00:00
В Киеве раздаются взрывы
Во время тревоги 9 – 10 апреля в столице прогремели взрывы. 24 Канал собрал детали.
Россия бьет по Украине дронами-камикадзе. Взрывы прогремели уже под Черкассами.
Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": тревога объявлена в Киеве и ряде областей
Что известно о взрывах в Киеве ночью 10 апреля
О том, что в Киеве слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:58 9 апреля.
На левом берегу столицы работают силы ПВО. Над городом несколько вражеских БПЛА,
– написал Виталий Кличко в 00:06.