Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Что известно о российской атаке?
Отметим, что в 21:10 в Киеве объявили воздушную тревогу. Военно-воздушные силы сообщили об угрозе со стороны реактивных БПЛА для города.
В 21:18 в столице раздались взрывы.
Где сейчас угроза: смотрите картуНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Напомним, что днём 4 сентября Россия атаковала центр Киева. Дрон повредил центральное здание Службы безопасности Украины в Шевенковском районе. Президент подчеркнул, что беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ.