Про це писали місцеві телеграм-канали.
Що відомо про російську атаку?
Зазначимо, що о 21:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про загрозу реактивних БпЛА для міста.
О 21:18 у столиці пролунали вибухи.
Де зараз загроза: дивіться картуЯкщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нагадаємо, що вдень 4 вересня Росія атакувала центр Києва. Дрон пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській. Президент підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.