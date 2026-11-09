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24 Канал Новости Украины В Киеве раздались взрывы: в одном из районов горит парковка
9 ноября, 10:06
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Обновлено - 10:37, 9 ноября

В Киеве раздались взрывы: в одном из районов горит парковка

Анастасия Колесникова

Россия атакует Киев реактивными дронами. В столице слышали взрывы.

В столице утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 09:59 Воздушные силы сообщили, что на город летит реактивный БПЛА с запада. Он двигался, в частности, на Святошино, Почайну, Печерск.

Около 10:04 в Киеве раздались взрывы. 

По словам мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе возгорание на территории парковки. Экстренные службы направляются на место происшествия. 

В Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что столица периодически оказывается под ударами российских дронов и баллистических ракет. 

В частности, в ночь на 7 ноября Киев находился под массированным обстрелом баллистикой. Вновь целью оккупантов была энергетика столичного региона. 

Также оккупанты повредили Северный мост, из-за чего его закрыли. 

8 ноября движение по Северному мосту возобновили, но с ограничениями. С левого на правый берег движение позволили одной полосой исключительно для пассажирского транспорта. С правого на левый берег можно двигаться двумя полосами пассажирскому транспорту и легковым автомобилям.

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