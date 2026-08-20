В Киеве раздались взрывы: в столице действует ПВО

20 августа враг продолжает проводить атаки на Киев. В столице слышны звуки взрывов.

КГГА предупреждает жителей, что в настоящее время действуют силы ПВО.

Что известно о звуках взрывов?

В Киеве во время воздушной тревоги слышны взрывы, в столице действуют силы противовоздушной обороны. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что группа ракет движется с запада Полтавской области через Черкасскую область в направлении Киевской области.

Жителей столицы призвали не покидать укрытия, поскольку воздушная опасность по-прежнему сохраняется. Власти подчеркнули, что находиться в безопасном месте необходимо до официального сигнала об отмене воздушной тревоги.

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Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву и Киевской области. В результате атаки в столице погибли 5 человек, что еще минимум 23 получили ранения.

В Броварском районе Киевской области погиб мужчина, что еще одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В Соломенском районе Киева ракетные удары и падение обломков частично разрушили верхние этажи девятиэтажного дома, также повреждено пятиэтажное здание.

Повреждения получили здания школы и детской больницы, а в Святошинском и Дарницком районах вспыхнули пожары. В Броварах сообщается о попаданиях в промышленные объекты и значительных возгораниях.

На местах ударов работают спасатели и медики, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.