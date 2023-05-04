В Киеве раздались взрывы: в столице угроза атаки дронами
Ночью в Киеве и в ряде регионов объявили воздушную тревогу. Впоследствии в столице раздался взрыв.
Взрыв раздался около 2:34, сообщают журналисты 24 Канала. За полчаса до этого в столице прозвучали сирены.
Обратите внимание В Киеве и ряде областей – тревога: Запорожье под обстрелом россиян
Работает ПВО
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО. Граждан призывали сохранять спокойствие.
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях,
– отметили в КМВА.
Также взрывы слышали жители области. Однако в Киевской ОВА успокоили граждан – силы ПВО на страже неба и они работают по враждебным целям.
Кратко о ситуации в регионах
По состоянию на 2.55 воздушная тревога объявлена в северных, южных, восточных и центральных регионах страны. В Запорожье взрывы раздавались минимум дважды – вероятно, город атаковали ракетами С-300. Там тревога длится дольше – уже более 2,5 часа.
В Одессе прогремела серия мощных взрывов По состоянию на этот момент их прогремело не менее 5. Есть сообщения о работе ПВО. Город под ударом беспилотников.Соблюдайте правила безопасности. Если в вашем регионе объявлена тревога – находитесь в укрытиях и не распространяйте фото и видео, которые могут помочь врагу. Заботьтесь об информационной гигиене и собственном покое. Сохраняйте веру в нашу армию, в наши силы ПВО.