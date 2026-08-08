В течение дня оккупанты атаковали Киевскую область реактивными дронами. Около 18:23 воздушную тревогу объявили и в Киеве.
Что известно о взрывах в Киеве?
В 18:10 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА мимо Борисполя двигается курсом на Киев.
В 18:17 в Киевской области группа реактивных БПЛА направлялась на Васильков.
В 18:31 реактивный БПЛА двигался мимо Глевахи в северном направлении.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Около 18:34 в Киеве прогремели взрывы.
Также работу ПВО было слышно в Киевской области.
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО,
– говорилось в сообщении ОВА в 18:38. Повторные взрывы потрясли город около 18:41.
Мониторинговые каналы сообщают, что один реактивный дрон следует в направлении Святошино/Академгородка/Бучи.
По состоянию на 18:49, по данным мониторов:
- один дрон кружит на западных окрестностях правобережья столицы;
- еще один БпЛА следует на Житомир;
- реактивный БпЛА перелетает из Киевщины на Житомирщину;
- реактивный БПЛА на границе Киевщины и Черниговщины.
Напомним, что ночью Россия в очередной раз атаковала Киев и область баллистическими ракетами.
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