Упродовж дня окупанти атакували Київську область реактивними дронами. Близько 18:23 повітряну тривогу оголосили і в Києві.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 18:10 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА повз Бориспіль рухається курсом на Київ.

О 18:17 на Київщині група реактивних БпЛА прямувала на Васильків.

О 18:31 реактивний БпЛА рухався повз Глеваху в північному напрямку.

Біля 18:34 у Києві прогриміли вибухи.

Також роботу ППО було чути в Київській області.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,

– йшлося у повідомленні ОВА о 18:38.

Повторні вибухи сколихнули місто близько 18:41. Моніторингові канали повідомляють, що один реактивний дрон прямує у напрямку Святошино / Академмістечка / Бучі.

Станом на 18:49, за даними моніторів:

один дрон кружляє на західних околицях правобережжя столиці;

ще один БпЛА прямує на Житомир;

реактивний БпЛА перелітає з Київщини на Житомирщину;

реактивний БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини.

Нагадаємо, що уночі Росія вкотре атакувала Київ і область балістичними ракетами. У Києві внаслідок обстрілу постраждали 4 людини, 3 з них госпіталізували. У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через атаку.

У Броварському районі, у селі Пухівка, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Вогнем знищено будинок, дві альтанки та два легкові автомобілі. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина 2022 року народження. Також троє людей постраждали.