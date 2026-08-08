Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал, та збирає інформацію про наслідки ударів.

Де зараз фіксують "Шахеди"?

Повітряна тривога в різних регіонах України: дивіться карту