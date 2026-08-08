Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал, та збирає інформацію про наслідки ударів.
Де зараз фіксують "Шахеди"?
Повітряна тривога в різних регіонах України: дивіться карту
Чернігівщина – реактивні БпЛА на Корюківку, Холми. Сумщина – реактивний БпЛА на Улянівку. Київщина – реактивний БпЛА на Українку\Обухів. Житомирщина – реактивний БпЛА курсом на н.п. Тетерівка. Одещина – група БпЛА на Лиманку/Чорноморськ. Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Корнин). Росіяни атакували "Геранню" Прилуки. Зафіксовано влучання в складську будівлю. Велику пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Також пошкоджений бізнес і будинки людей. Київщина – реактивний БпЛА курсом на Васильків. Чернігівщина – реактивний БпЛА повз Куликівку, курсом на Київщину. Київщина – реактивний БпЛА курсом на Фастів. Реактивний БпЛА на Київщині, повз Переяслав – курсом на Черкащину. Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу. Реактивний БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини. Росія уночі атакувала Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА. Станом на 09:00 сили ППО знищили 135 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється. БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний. Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу. БпЛА курсом на Суми з півночі. БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. Внаслідок удару ворожого БпЛА на Чернігівщині виникла пожежа складської будівлі площею 600 квадратних метрів у Прилуцькому районі. У ДСНС повідомили, що, на щастя, постраждалих немає, а рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки. У Дніпропетровській області сили ППО знищили 17 російських БпЛА упродовж ночі. БпЛА курсом на Суми зі сходу. БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину. БпЛА курсом на Суми з півночі. БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний. БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня. Реактивний БпЛА повз Синельникове на Дніпропетровщині, курс західний. БпЛА курсом на Суми з півночі. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на Одещину, Миколаївщину з моря! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі актуальна! БпЛА курсом на Дніпро з південно-східного напрямку. БпЛА на Суми з півночі! БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід. БпЛА на Одещину з Чорного моря. БпЛА на сході Чернігівщини, на південно-західний напрямок. БпЛА на сході Чернігівщини та півдні Сумщини, на південно-західний напрямок. БпЛА на Одещину з Чорного моря! БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь. Відбій у Києві. БпЛА на півночі Чернігівщини, на південно-західний напрямок. БпЛА на сході Чернігівщини, курс на захід. БпЛА на Бровари! БпЛА на Дніпро та Київ, перебувайте у безпечних місцях! Тривога в Києві. БпЛА на Херсон з півдня. БпЛА курсом на Київ з півночі. БпЛА в напрямку Дніпра з півдня. Київ – загроза застосування ударних БпЛА! БпЛА на півночі Київщини, курс на Велику Димерку. БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід (у напрямку Київщини). БпЛА на на Одещину з Чорного моря, курсом на Овідіополь. Курс на н.п. Дігтярі та Мала Дівиця! БпЛА на сході Чернігівщини курс на н.п. Ічня. БпЛА на н.п. Дубовязівка на Сумщині, курс на Чернігівщину. БпЛА у північно-західній частині Херсонщини, курс на Дніпропетровщину. БпЛА на н.п. Буринь, курс на південь. Група БпЛА в районі н.п. Лебедин на Сумщині, курс південний. БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ. БпЛА на півдні від Сум, курс на захід. Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини/Миколаївщини. БпЛА на півночі від Херсона, курс на Миколаївщину. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград. КАБи на Сумщину! Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.
Протягом доби зафіксували 17 обстрілів Чернігівщини.
Чернігівщина – реактивні БпЛА на Корюківку, Холми.
Сумщина – реактивний БпЛА на Улянівку.
Київщина – реактивний БпЛА на Українку\Обухів.
Житомирщина – реактивний БпЛА курсом на н.п. Тетерівка.
Одещина – група БпЛА на Лиманку/Чорноморськ.
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Корнин).
Росіяни атакували "Геранню" Прилуки. Зафіксовано влучання в складську будівлю. Велику пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Також пошкоджений бізнес і будинки людей.
Київщина – реактивний БпЛА курсом на Васильків.
Чернігівщина – реактивний БпЛА повз Куликівку, курсом на Київщину.
Київщина – реактивний БпЛА курсом на Фастів.
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Переяслав – курсом на Черкащину.
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
Реактивний БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.
Росія уночі атакувала Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА.
Станом на 09:00 сили ППО знищили 135 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.
БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
Внаслідок удару ворожого БпЛА на Чернігівщині виникла пожежа складської будівлі площею 600 квадратних метрів у Прилуцькому районі.
У ДСНС повідомили, що, на щастя, постраждалих немає, а рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки.
У Дніпропетровській області сили ППО знищили 17 російських БпЛА упродовж ночі.
БпЛА курсом на Суми зі сходу.
БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА повз Синельникове на Дніпропетровщині, курс західний.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
БпЛА на Одещину, Миколаївщину з моря!
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі актуальна!
БпЛА курсом на Дніпро з південно-східного напрямку.
БпЛА на Суми з півночі!
БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.
БпЛА на Одещину з Чорного моря.
БпЛА на сході Чернігівщини, на південно-західний напрямок.
БпЛА на сході Чернігівщини та півдні Сумщини, на південно-західний напрямок.
БпЛА на Одещину з Чорного моря!
БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь.
Відбій у Києві.
БпЛА на півночі Чернігівщини, на південно-західний напрямок.
БпЛА на сході Чернігівщини, курс на захід.
БпЛА на Бровари!
БпЛА на Дніпро та Київ, перебувайте у безпечних місцях!
Тривога в Києві.
БпЛА на Херсон з півдня.
БпЛА курсом на Київ з півночі.
БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
Київ – загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА на півночі Київщини, курс на Велику Димерку.
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід (у напрямку Київщини).
БпЛА на на Одещину з Чорного моря, курсом на Овідіополь.
Курс на н.п. Дігтярі та Мала Дівиця!
БпЛА на сході Чернігівщини курс на н.п. Ічня.
БпЛА на н.п. Дубовязівка на Сумщині, курс на Чернігівщину.
БпЛА у північно-західній частині Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.
БпЛА на н.п. Буринь, курс на південь.
Група БпЛА в районі н.п. Лебедин на Сумщині, курс південний.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.
Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини/Миколаївщини.
БпЛА на півночі від Херсона, курс на Миколаївщину.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.
КАБи на Сумщину!
Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.