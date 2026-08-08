Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал, та збирає інформацію про наслідки ударів.

Де зараз фіксують "Шахеди"?

Повітряна тривога в різних регіонах України: дивіться карту

10:15, 8 серпня

Чернігівщина – реактивні БпЛА на Корюківку, Холми.

Сумщина – реактивний БпЛА на Улянівку.

09:54, 8 серпня

Київщина – реактивний БпЛА на Українку\Обухів.

Житомирщина – реактивний БпЛА курсом на н.п. Тетерівка.

Одещина – група БпЛА на Лиманку/Чорноморськ.

09:40, 8 серпня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Корнин).

09:36, 8 серпня

Росіяни атакували "Геранню" Прилуки. Зафіксовано влучання в складську будівлю. Велику пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Також пошкоджений бізнес і будинки людей.

Протягом доби зафіксували 17 обстрілів Чернігівщини.

09:32, 8 серпня

Київщина – реактивний БпЛА курсом на Васильків.

09:29, 8 серпня

Чернігівщина – реактивний БпЛА повз Куликівку, курсом на Київщину.

Київщина – реактивний БпЛА курсом на Фастів.

09:19, 8 серпня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Переяслав – курсом на Черкащину.

09:11, 8 серпня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.

09:09, 8 серпня

Реактивний БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

09:00, 8 серпня

Росія уночі атакувала Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА.

Станом на 09:00 сили ППО знищили 135 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

08:48, 8 серпня

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

08:25, 8 серпня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.

07:52, 8 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

07:14, 8 серпня

Внаслідок удару ворожого БпЛА на Чернігівщині виникла пожежа складської будівлі площею 600 квадратних метрів у Прилуцькому районі.

У ДСНС повідомили, що, на щастя, постраждалих немає, а рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки.

07:00, 8 серпня

У Дніпропетровській області сили ППО знищили 17 російських БпЛА упродовж ночі.

06:07, 8 серпня

БпЛА курсом на Суми зі сходу.

05:25, 8 серпня

БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

05:21, 8 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

04:44, 8 серпня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.

03:47, 8 серпня

БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.

Реактивний БпЛА повз Синельникове на Дніпропетровщині, курс західний.

03:40, 8 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

03:37, 8 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

03:10, 8 серпня

БпЛА на Одещину, Миколаївщину з моря!

03:06, 8 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі актуальна!

03:02, 8 серпня

Балістика на Київ!
02:51, 8 серпня

БпЛА курсом на Дніпро з південно-східного напрямку.

02:02, 8 серпня

БпЛА на Суми з півночі!

01:54, 8 серпня

БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.

БпЛА на Одещину з Чорного моря.

БпЛА на сході Чернігівщини, на південно-західний напрямок.

01:41, 8 серпня

БпЛА на сході Чернігівщини та півдні Сумщини, на південно-західний напрямок.

01:20, 8 серпня

БпЛА на Одещину з Чорного моря!

БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь.

01:14, 8 серпня

Відбій у Києві.

01:12, 8 серпня

БпЛА на півночі Чернігівщини, на південно-західний напрямок.

00:57, 8 серпня

БпЛА в районі Карнаухівки на Дніпропетровщині.
00:54, 8 серпня

БпЛА на сході Чернігівщини, курс на захід.

00:45, 8 серпня

БпЛА на Бровари!

00:42, 8 серпня

БпЛА на Дніпро та Київ, перебувайте у безпечних місцях!

00:40, 8 серпня

Тривога в Києві.

00:39, 8 серпня

БпЛА на Херсон з півдня.

00:37, 8 серпня

БпЛА курсом на Київ з півночі.

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

00:31, 8 серпня

Київ – загроза застосування ударних БпЛА!

00:29, 8 серпня

БпЛА на півночі Київщини, курс на Велику Димерку.

00:10, 8 серпня

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід (у напрямку Київщини).

23:58, 7 серпня

БпЛА на на Одещину з Чорного моря, курсом на Овідіополь.

23:56, 7 серпня

Курс на н.п. Дігтярі та Мала Дівиця!

23:45, 7 серпня

БпЛА на сході Чернігівщини курс на н.п. Ічня.

23:40, 7 серпня

БпЛА на н.п. Дубовязівка на Сумщині, курс на Чернігівщину.

23:34, 7 серпня

БпЛА у північно-західній частині Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.

23:31, 7 серпня

БпЛА на н.п. Буринь, курс на південь.

23:24, 7 серпня

Група БпЛА в районі н.п. Лебедин на Сумщині, курс південний.

22:50, 7 серпня

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

22:48, 7 серпня

БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.

22:46, 7 серпня

Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини/Миколаївщини.

22:42, 7 серпня

БпЛА на півночі від Херсона, курс на Миколаївщину.

22:29, 7 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:55, 7 серпня

БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.

21:29, 7 серпня

  • Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний,
  • БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
20:34, 7 серпня

КАБи на Сумщину!

20:29, 7 серпня

  • Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину,
  • Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.
20:17, 7 серпня

Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.