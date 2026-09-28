Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Что известно о вражеской атаке?

В 11:16 в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы писали о реактивном БпЛА, летевшем на город.

В 12:06 в столице прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе зафиксировано падение БлЛА на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.

В то же время, СМИ предполагают, что попадание произошло в районе торгово-развлекательного центра "Victoria Gardens". Впрочем, информация требует дальнейшего уточнения.

Также Россия нанесла удар по центру Днепра. В городе загорелся пожар, пострадало офисное здание. Известно о пострадавших.

Кроме того, в ночь на 28 сентября военные страны-агрессорки нанесли удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова. В городе известно о раненых, среди них – 8 детей.