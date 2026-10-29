В Киеве раздались взрывы

Россия атакует Киев реактивными дронами. В столице слышались взрывы.

В Киеве утром несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных беспилотников.

Что известно о взрывах в столицы?

Около 08:41 Воздушные силы сообщили, что на Киев с северо-востока двигается реактивный БПЛА. Через несколько минут в городе раздались взрывы.

Пока официальной информации о последствиях обстрела нет.

На фоне дроновой атаки в части Голосеевского и Соломенского районов столицы ввели экстренные отключения света. Графики там пока не действуют.

К слову, ООН может объявить экстренный сбор средств для Киева из-за дополнительных потребностей, вызванных российскими атаками на критическую инфраструктуру. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале.

По его словам, столице может потребоваться отдельный план помощи, чтобы справиться с последствиями российских ударов.

Шмале отметил, что Россия атакует не только энергетические объекты, но и склады и сети супермаркетов.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев готовится к одной из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. В столице уже фиксируют отключение света, перебои с водоснабжением и остановки метро.