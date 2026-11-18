Россия атакует столицу Украины реактивными дронами. В Киеве слышали взрывы.

В 08:47 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Каковы последствия атаки на столицу 18 ноября?

Около 09:10 в Киеве прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного БПЛА на Осокорки и Выдубичи.

По данным местных телеграмм-каналов, в некоторых районах города пропал свет.

В Дарницком районе обломки дрона упали на открытой территории. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне столица потерпела массированный баллистический удар. В частности, семь ракет оккупанты запустили по Северному и Южному мостам.

К вечеру движение по мостам частично возобновили.

В результате ночной атаки 2 человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе. На месте удара повреждено нежилое здание.

Российский удар также повредил метрополитен. Поэтому поезда временно не курсировали.