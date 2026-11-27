27 ноября в Киеве начали отрабатывать чрезвычайные алгоритмы действий на случай отключения коммунальных услуг. Столичные власти готовятся к сценариям полного отсутствия света, тепла и воды в течение нескольких суток.

Об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. начальника КГВА Андрей Ткачев. По его словам, в настоящее время ведется разработка специальных алгоритмов совместно с правительством, мэрией и районными администрациями столицы.

Как будут спасать столицу?

Особое внимание чиновники уделяют альтернативному водоснабжению и подготовке пунктов обогрева для горожан на случай аварийных ситуаций.

"Мы отрабатываем различные сценарии – как с Кабмином, так и внутри системы: с районными администрациями, с мэрией – различные сценарии отсутствия как электроснабжения в течение нескольких суток, так и тепло- и водоснабжения. В настоящее время отрабатываем различные алгоритмы. Готовим различные "пункты несокрушимости" с различными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения",

– отметил Андрей Ткачев.

Он напомнил, что сейчас в городе работает более 1500 пунктов несокрушимости. Если возникнет острая необходимость, городские службы оперативно развернут дополнительные точки для оказания помощи киевлянам.

Также в Украине решили запустить единую цифровую платформу, где граждане смогут сообщать о перебоях с электроэнергией, теплом или водой.

Ранее правительство также призвало руководителей больших городов подготовить планы действий на случай массового отключения водоснабжения из-за возможных повреждений канализационных насосных станций.