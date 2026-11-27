Про це в ефірі телемарафону повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов. За його словами, розробка спеціальних алгоритмів наразі триває спільно з урядом, мерією та районними адміністраціями столиці.

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Окрему увагу посадовці приділяють альтернативному водопостачанню та підготовці місць обігріву для містян на випадок аварійних ситуацій.

"Ми відпрацьовуємо різні сценарії, і з Кабміном, і внутрішньо – з районними адміністраціями, з мерією, різні сценарії відсутності як електропостачання протягом кількох діб, так і теплопостачання і водопостачання. Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо різні Пункти незламності з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання",

– зазначив Андрій Ткачов.

Він нагадав, що наразі в місті працює понад 1500 Пунктів незламності. Якщо виникне критична потреба, міські служби оперативно розгорнуть додаткові локації для допомоги киянам.

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Також в Україні вирішили запустити єдину цифрову платформу, де громадяни зможуть повідомляти про перебої з електроенергією, теплом або водою.

Раніше уряд також закликав керівників великих міст підготувати плани дій на випадок масового відключення водопостачання через можливі пошкодження каналізаційних насосних станцій.