В Киеве ракета попала в дом: верхние этажи частично разрушены

Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Одна из ракет врага попала в 9-этажку. В результате пострадали по меньшей мере два человека. Остальных жителей пытаются достать из-под завалов.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией последствий ракетной атаки, которую враг по Киеву нанес утром 26 июня. Уже известно о по меньшей мере двух пострадавших.

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Последние этажи дома частично разрушены

В ГСЧС отмечают, что сообщение о пожаре в Шевченковском районе города Киева поступило к ним в 06:29. То есть, через несколько минут с момента самого ракетного удара по столице.

Так что спасатели мгновенно прибыли к месту событий. Они и заметили, что в 9-этажке частично разрушены последние три этажа. Более того, ракетные удары стали причиной возгорания. Огонь распространился по площади около 300 квадратных метров.

Вражеская ракета попала в 9-этажку / Фото ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по меньшей мере два человека пострадали в результате вражеской атаки. Их уже госпитализировали в больницу. Также известно, что под завалами все еще находятся люди. Их пытаются спасти. В общей сложности на месте происшествия работают 19 единиц пожарной техники, а также 67 спасателей.

Напомним, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Ракетные удары потрясли Киев утром

Заметим, что противник ракетами атаковал столицу во время воздушной тревоги. Ее около 5:38 объявили в большинстве регионов, а затем по всей территории нашего государства. Практически через час уже появилась первая информация о взрывах в Киеве.

Тогда Сергей Стерненко сообщил о 4 "прилетах". Он также подчеркнул, что видит "большое черное облако".

Он также подчеркнул, что видит "большое черное облако". Потом появилась официальная информация от мэра Киева. Виталий Кличко рассказал, что под вражескую атаку попал Шевченковский район . Туда практически сразу отправились медики, а также спасатели.

. Туда практически сразу отправились медики, а также спасатели. Спустя 20 минут Виталий Кличко поделился дополнительной информацией. Он отметил, что в результате вражеского удара из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей.

Отмечаем, что с конца апреля враг не атаковал Киев. Он активизировался в июне. Сначала от ракетного удара столицу всколыхнуло 5 июня. Заметим, что это не только вторая атака за месяц, но и второе беспокойное воскресенье в городе.

Накануне под ракетные удары попала также Ровненщина. Российские военные обстреляли СТО с мойкой, а также сервис по ремонту автомобилей.

В результате атаки по Сарнам погибли три человека

Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Высокопоставленный чиновник отметил, что на момент вражеского попадания на объектах работали люди. Так что, к сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Известно, что погибли от вражеской атаки три человека. Четверо получили ранения. Причем двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Объекты, в которые попали российские ракеты, потерпели немалые разрушения. К примеру, в СТО практически полностью уничтожена одна из стен. Это стало причиной обрушения части здания. Видео, выложенное Виталием Ковалем, демонстрирует последствия удара. На ролике можно увидеть обломки крыши СТО, а также боеприпасы, разбросанные на большом расстоянии вокруг самого объекта.

Последствия ракетного удара по Сарнам: смотрите видео

Автомастерская также разрушена от рук неприятеля. Железные конструкции сооружения рухнули. Такая же участь постигла перекрытие. Еще разрушения получили грузовики, которые были в помещении.

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