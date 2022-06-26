В Киеве ракета попала в дом: верхние этажи частично разрушены
Источник:ГСЧС
Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Одна из ракет врага попала в 9-этажку. В результате пострадали по меньшей мере два человека. Остальных жителей пытаются достать из-под завалов.
В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией последствий ракетной атаки, которую враг по Киеву нанес утром 26 июня. Уже известно о по меньшей мере двух пострадавших.
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Последние этажи дома частично разрушены
В ГСЧС отмечают, что сообщение о пожаре в Шевченковском районе города Киева поступило к ним в 06:29. То есть, через несколько минут с момента самого ракетного удара по столице.
Так что спасатели мгновенно прибыли к месту событий. Они и заметили, что в 9-этажке частично разрушены последние три этажа. Более того, ракетные удары стали причиной возгорания. Огонь распространился по площади около 300 квадратных метров.
Вражеская ракета попала в 9-этажку / Фото ГСЧС
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по меньшей мере два человека пострадали в результате вражеской атаки. Их уже госпитализировали в больницу. Также известно, что под завалами все еще находятся люди. Их пытаются спасти. В общей сложности на месте происшествия работают 19 единиц пожарной техники, а также 67 спасателей.
Напомним, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.
Ракетные удары потрясли Киев утром
Заметим, что противник ракетами атаковал столицу во время воздушной тревоги. Ее около 5:38 объявили в большинстве регионов, а затем по всей территории нашего государства. Практически через час уже появилась первая информация о взрывах в Киеве.
- Тогда Сергей Стерненко сообщил о 4 "прилетах". Он также подчеркнул, что видит "большое черное облако".
- Потом появилась официальная информация от мэра Киева. Виталий Кличко рассказал, что под вражескую атаку попал Шевченковский район. Туда практически сразу отправились медики, а также спасатели.
- Спустя 20 минут Виталий Кличко поделился дополнительной информацией. Он отметил, что в результате вражеского удара из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей.
Отмечаем, что с конца апреля враг не атаковал Киев. Он активизировался в июне. Сначала от ракетного удара столицу всколыхнуло 5 июня. Заметим, что это не только вторая атака за месяц, но и второе беспокойное воскресенье в городе.
Накануне под ракетные удары попала также Ровненщина. Российские военные обстреляли СТО с мойкой, а также сервис по ремонту автомобилей.
В результате атаки по Сарнам погибли три человека
Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Высокопоставленный чиновник отметил, что на момент вражеского попадания на объектах работали люди. Так что, к сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Известно, что погибли от вражеской атаки три человека. Четверо получили ранения. Причем двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Объекты, в которые попали российские ракеты, потерпели немалые разрушения. К примеру, в СТО практически полностью уничтожена одна из стен. Это стало причиной обрушения части здания. Видео, выложенное Виталием Ковалем, демонстрирует последствия удара. На ролике можно увидеть обломки крыши СТО, а также боеприпасы, разбросанные на большом расстоянии вокруг самого объекта.
Последствия ракетного удара по Сарнам: смотрите видео
Автомастерская также разрушена от рук неприятеля. Железные конструкции сооружения рухнули. Такая же участь постигла перекрытие. Еще разрушения получили грузовики, которые были в помещении.
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