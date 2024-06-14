В Киеве слышали взрыв: вероятно, за пределами города

В Киеве утром слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.

Вероятно, оккупанты могли атаковать ракетой типа “Кинжал”. В частности, об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

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В Киеве слышали взрыв

С ночи враг не оставляет атаковать Украину. Сначала оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед", потом атаковали ракетами из стратегической авиации, а утром – по всей стране снова объявили тревогу из-за того, что российские военные подняли в небо МиГ-31К.

Около 06:05 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в Киевской области. Уже через несколько минут в Киеве слышали взрыв, который, вероятно, прозвучал за пределами города.