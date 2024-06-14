Ймовірно, окупанти могли атакувати ракетою типу "Кинджал". Зокрема, про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

До теми Ворог міг запустити "Кинджали": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

У Києві чули вибух

Від ночі ворог не полишає атакувати Україну. Спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед", потім атакували ракетами зі стратегічної авіації, а зранку – по всій країні знову оголосили тривогу через те, що російські військові підняли у небо МіГ-31К.

Близько о 06:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київщині. Вже за кілька хвилин у Києві чули вибух, який, ймовірно, пролунав за межами міста.