В Киеве и области слышны взрывы: регион атакуют российские дроны

Утром 23 декабря в Киеве и области были слышны взрывы. В это время по региону была объявлена воздушная тревога.

Призываем не игнорировать сирены и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

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Что известно о взрывах в Киеве

Примерно в 12:25 киевские паблики сообщили о первых взрывах, которые были слышны в городе. Непосредственно в столице сирены прозвучали в 12:19.

Предварительно, громкие звуки связаны с работой ПВО в городе и области. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения БпЛА. Воздушные силы предупреждали о вражеских БпЛА в районе Киева.

В Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– указала власть.

В Киевской ОВА призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В 12:49 в Киеве прозвучал отбой. В то же время тревога в Киевской области сохранялась.