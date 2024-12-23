Закликаємо не ігнорувати сирени та у випадку загрози негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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Що відомо про вибухи у Києві

Приблизно о 12:25 київські пабліки повідомили про перші вибухи, які було чути у місті.

Попередньо, гучні звуки пов'язані з роботою ППО у місті та області. У регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку з загрозою застосування БпЛА.

Безпосередньо у столиці сирени пролунали о 12:19. Невдовзі Повітряні сили попередили про ворожі БпЛА в районі Києва.

У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– вказала влада.

У Київській ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.