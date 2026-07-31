В Киеве прогремели взрывы

Утром 31 июля Россия продлила террор Украины ударными беспилотниками. Взрывы раздались в Киеве.

Около 09:00 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 09:27 Воздушные силы сообщали, что реактивные БПЛА двигаются в направлении Киева с северо-запада.

В 09:35 в городе раздались взрывы.

В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА,

– написал мэр столицы Виталий Кличко в 09:42.

В 09:53 дали отбой.

Напомним, что ночью 30 июля Киев в очередной раз находился под баллистическим обстрелом. В результате атаки в Святошинском районе и на Оболони возникли пожары на территориях нежилых застроек. К сожалению, один человек погиб. Еще трое пострадали.

Где еще раздавались взрывы 31 июля?

За ночь оккупанты выпустили 255 беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили 195 дронов. 22 ударных БПЛА попали на 14 локациях, обломки упали на 4 локациях.

Утром враг атаковал почтовый терминал в пригороде Харькова. Пока информация о пострадавших не поступала.

На Никопольщине россияне били по райцентру, Покровской, Марганецкой, Красногригорьевской общинах. Повреждены предприятие, автомобили. Погибли два человека. Трое пострадали: 58-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 51-летний мужчина и 44-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Российский дрон ударил по одному из районов Запорожья. Ранен 39-летний мужчина.