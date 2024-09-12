В Киеве полноценно заработала синяя ветка метро: в КГГА рассказали подробности

В Киеве 12 сентября возобновлена работа синей ветки метро. Движение поездов между станциями "Героев Днепра" и "Теремки" теперь будет работать бесперебойно.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал 24 Каналу, что продолжались масштабные работы по восстановлению синей ветки сообщения. Он пояснил, что еще во время строительства метро были допущены определенные ошибки, что, вероятно, вызвало проблемы.

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Восстановление синей ветки метро

Руслан Кандибор отметил, что во время ремонта было сделано много, в частности подрядчики раскопали котлован, раскрыли более 200 кабельных сетей, построили стену для стабилизации почв.

Также было проведено цементирование, химическая обработка и гидроизоляция почвы для надежности. Построено 27 метров нового тоннеля, который ранее деформировался. Эти действия позволили полноценно восстановить движение,

– сказал директор.

Он отметил, что работа продолжалась в сложных условиях, ведь почвы были слишком увлажнены. Это и повлекло угрозу аварии.

К теме. Синяя ветка метро приостановила работу в декабре 2023 года. Это было обусловлено подтоплением из-за разгерметизации тоннеля.

Работа над ошибками

Кандибор отметил, что во время ремонта были учтены все проблемы и вероятные угрозы в будущем. По его словам, тоннель, который построили, бесперебойно будет работать много лет.

Работа выполнена профессионально, за что стоит поблагодарить подрядную организацию, которая возобновила движение в метро,

– подчеркнул директор.

Он добавил, что средства на оплату ремонта будут брать из бюджета Киева, однако только после того, как состоится государственная экспертиза по качеству выполненных работ.