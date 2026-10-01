Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего, отметим, что в 14:40 в городе объявили воздушную тревогу. Над столицей нависла дроновая опасность.

Уже через несколько минут прогремели взрывы. В 14:46 был отбой в городе. Позже мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Подольском районе обломки БПЛА упали на кровлю 25-этажного жилого дома.

Там возникло возгорание. На место инцидента отправились экстренные службы.

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Каковы последствия предыдущих ударов?

Утром Россия снова атаковала Киев ударными дронами. В столице зафиксировали несколько попаданий, в том числе по учебному заведению в Соломенском районе. Также два российских БпЛА попали вблизи опорной части Южного моста.

После атаки движение метро и наземного общественного транспорта через мост приостановили. Работники КП "Киевавтодоргород" проводят обследование конструкций, чтобы оценить их состояние.

Также в сети появилась информация, что удар по Южному мосту произошел во время движения поезда. Пассажиры сообщали о взрыве и вспышке, после чего в вагоне появился дым, из вентиляции начал сыпаться пепел, а часть окон вылетела.

А в Одессе российский удар пришелся на бизнес-центр. В результате взрыва повреждены крыши и фасады двух зданий. Ударная волна выбила окна, а на пятом этаже частично разрушила стены. Известно об одном пострадавшем человеке.