В Киеве второй раз за день раздались взрывы

Во время воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы. Это уже второй раз за день. Жителям столицы нужно находиться в укрытиях.

В Киеве прогремело по меньшей мере 3 взрыва. Об этом сообщает 24 канал.

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Что важно помнить во время взрывов

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может работать Противовоздушная оборона. В таком случае важно не распространять кадры с работой нашей ПВО, поскольку это поможет врагу скорректировать огонь.

Однако, если все же российская ракета попала – подчеркиваем, что распространять фото и видео с последствиями "прилета" во время воздушной тревоги строго запрещено. Этим вы корректируете огонь противника и ставите под угрозу свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своих близких и свой город.

Также важно не распространять и сети координаты места удара и его адрес. Россияне могут это использовать для повторного удара.

Взрывы также прозвучали в Черкасской области

По состоянию на 11:55 воздушная тревога объявлена почти во всех украинских областях. Предсказать, куда будут атаковать россияне невозможно, также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки вражеской ракеты, если ее собьют силы ПВО. Поэтому важно находиться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью.

Во время воздушной тревоги появились сообщения и о взрывах в Черкасской области. Первые сообщения начали появляться с разницей в несколько минут после сообщения о взрывах в столице. Информацию о взрывах подтвердил и глава ОВА Игорь Табурец.

В то же время информация, которая появилась ранее о взрывах на Волыни к счастью не подтвердилась.

Российские захватчики утром обстреляли столицу

Утром около 6:00 в Киеве сообщили о взрывах, уже через полчаса спасатели прибыли по вызову – в результате попадания ракеты в Шевченковском районе Киева на крыше девятиэтажки возник пожар.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что оккупанты ударили по центру столицы 4 ракетами. В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о сбитии одной ракеты силами ПВО, после чего обломки упали в окрестностях одного из сел.

В результате попадания по дому в Шевченковском районе произошло разрушение трех верхних этажей. Под завалами оказались несколько жителей дома. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пострадали 4 человека, среди них 7-летний ребенок и его мама, зажатая бетонной плитой. Женщину спасали с помощью кранов.

По информации МВД, спасенная жительница дома – 35-летняя гражданка России. Однако она в течение многих лет проживает в Киеве.

Поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается. Работает около 80 спасателей и более 20 единиц техники.

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