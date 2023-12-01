Река посреди города: в Киеве упал строительный кран и повредил трубу

В Киеве на улице Ревуцкого произошел прорыв сети холодного водоснабжения. На территории строительства упал строительный кран, заблокировавший движение по улице в направлении проспекта Бажана.

В результате падения была повреждена световая опора и сети. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

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В КГГА сообщили, что движение транспорта парализовано, на дорогах образовалась пробка. На место инцидента прибыли спасатели, полиция и аварийные службы.

В Киеве на территории строительства упал кран / Фото телеграм-каналы

Последствия падения крана

В результате падения крана поврежден водопровод, завалены дорожные столбы, оборваны электросети.

На опубликованных в сети кадрах видно, что кран лежит на простой проезжей части поперек улицы. Водители спасают свои авто из водяного плена.

Отмечают, что в результате падения крана поврежден автомобиль.

Кран повредил водопровод / Видео из телеграм-каналов

Кстати, 1 декабря в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, это станет шагом к открытию метро на Троещину.

Подольско-Воскресенский мостовой переход является крупнейшим объектом транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяженность этого мостового перехода – более 10 километров.