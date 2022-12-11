В Киеве в квартире взорвался гелевой аккумулятор и начался пожар: в ГСЧС рассказали детали
В многоэтажке в Киеве произошел взрыв. В одной из квартир, которая использовалась в качестве офисного помещения, взорвался гелевой аккумулятор.
Событие произошло 10 декабря около 16:50. Чрезвычайщикам поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы в 24-этажном доме произошел взрыв.
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С места происшествия эвакуировали 10 человек
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Они обнаружили, что в одной из квартир на 13 этаже, которая использовалась под офисное помещение, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением и взрывом аккумулятора.
Во время разведки с верхних этажей 10 человек вывели на безопасное расстояние.
Последствия взрыва
В результате взрыва в квартире вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, а также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован менее чем через час после взрыва, в 17:31. На месте вызова работали 9 единиц пожарно-спасательной техники, к ликвидации последствий взрыва привлекли 32 работника. Обстоятельства данного события устанавливаются следствием.
Последствия взрыва гелевого аккумулятора: фото ГСЧС
В домах украинцев участились взрывы
- Из-за ударов России по энергообъектам Украины существенно вырос спрос на генераторы и газовые баллоны. К сожалению, из-за этого и участились случаи взрывов.
- 9 декабря баллон взорвался в одном из киевских МАФов.
- 10 декабря газовый туристический баллон взорвался в многоэтажке в Нововолынске Волынской области.
- Чтобы избежать трагических ситуаций, нужно следовать правилам обращения с генераторами, баллонами аккумуляторами.