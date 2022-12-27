В Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала несовершеннолетняя

Вечером 27 декабря в Киеве в многоэтажке произошел взрыв газового баллончика. Взрывная волна вышибала окна и повредила технику.

Сообщение о взрыве поступило в 18.21. Это произошло на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы. На место сразу отправили спасателей.

Читайте также В многоэтажке Харькова прогремел сильный взрыв: случившееся

Пострадала несовершеннолетняя

На кухне одной из квартир 16-тиэтажки произошел взрыв газового баллончика. Дальнейшего горения не было.

В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. У нее царапины на руках и острая реакция на стресс. Пострадавшую передали медикам, но она отказалась от госпитализации.

Кроме того, в квартире выбило окна, повредило мебель и бытовую технику на кухне.

Почему баллончик взорвался

Обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями. Однако в комментариях пользователи предполагают, что баллончик мог взорваться из-за включенной электроплиты. Когда подали свет, она нагрелась и мог произойти взрыв.

Последствия взрыва в Киеве / Фото ГСЧС:

Правила безопасности

В последнее время в Украине участились случаи взрывов газовых баллонов или генераторов. Поэтому в ГСЧС в очередной раз напоминают украинцам о правилах безопасности: