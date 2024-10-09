В Киеве могли бросить мину в вагон метро: поезда проезжают станцию без остановки

В Киеве произошел очередной инцидент с метро. Неизвестные могли бросить мину в один из вагонов.

Местные телеграм-каналы сообщают, что инцидент произошел на Арсенальной. В то же время в Киевском метрополитене отметили, что поезда следуют мимо станции без остановки.

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Что известно об инциденте в метро

Около 16:00 9 октября в сети начала распространяться информация о том, что неизвестные якобы бросили мину в вагон метро на Арсенальной.

Вероятная мина в вагоне метро / Фото из открытых источников

Кадры вероятной мины в метро: смотрите видео

В Киевском метрополитене сообщили, что станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. В то же время поезда будут следовать мимо станции без остановки.

О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" сообщим дополнительно,

– говорится в сообщении.

Обновление. В КГГА в 16:45 сообщили, что станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Сейчас поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.

Как в полиции прокомментировали инцидент

В полиции заявили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента в метро. Сейчас на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Об обновлении информации будут сообщать дополнительно.

В то же время источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах сообщили, что в вагон киевского метро бросили не мину.

Там отметили, что в вагон могли бросить фильтр от противогаза.