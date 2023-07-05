В Киеве в помещении суда раздался взрыв

Под вечер 5 июля произошел взрыв в помещении суда Шевченковского района. Предварительно, подрыв совершил мужчина, доставленный на судебное заседание.

Около 18:00 в соцсетях начали распространять информацию о том, что в помещении суда в Шевченковском районе Киева раздался взрыв. Информацию подтвердили в Национальной полиции.

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В Киеве в суде раздался взрыв

В полиции сообщили, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе столицы. На месте работают следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Полицейские получили информацию о произошедшем взрыве в помещении суда в Шевченковском районе. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи,

сообщили в полиции.

Есть ли пострадавшие пока неизвестно. Информация будет обновляться.

Известно, что территорию Шевченковского суда оцепили правоохранители, а в районе здания перекрыли движение.

Устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по предварительной информации, взрывное устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Сам тип устройства пока неизвестен, правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу,

– сообщил Клименко.

В КМВА уточнили, что взрыв в Шевченковском суде прогремел в 17:20. По предварительной информации, предоставленной в ведомстве, подсудимый совершил подрыв в уборной. В здание Шевченковского суда его привезли военнослужащие конвойной службы НГУ.

По информации источника журналистов "РБК-Украина", взрыв устроил Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года, когда Рада рассматривала так называемый "закон об особом статусе Донбасса", бросил гранату в солдат Нацгвардии под стенами парламента. В результате погибли четверо нацгвардейцев, а около 140 человек получили осколочные ранения.

Впоследствии судья-спикер Ирина Фролова сообщила "Гратам", что это был он. Сегодня, 5 июля, суд должен был продлить ему меру пресечения, он находился в СИЗО.