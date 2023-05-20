В Киеве в районе Гидропарка вспыхнул сильный пожар: огонь распространился на ресторан

Утром 20 мая в районе Гидропарка произошел пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся на открытой территории.

Спасатели уже направляются на место пожара. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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Что известно о пожаре в районе Гидропарка

Предварительно произошло возгорание на открытой территории на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан,

– отметила Водолага.

Заметим, что в сети уже распространяется видео с места пожара. В частности, на кадрах в небо поднимается густой чёрный дым.

В районе Гидропарка сильный пожар: смотрите видео

Кроме того, на распространенных местными телеграм-каналами видео видно, как горит куча мусора. Заметим, что причина возгорания пока неизвестна.

В Киеве горит мусор: смотрите видео

В Днепровском районе горела подстанция

Накануне в Укргидрометцентре предупреждали, что в течение 18 – 21 мая в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Вечером 18 мая в столице вспыхнул масштабный пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что произошло возгорание трансформаторной подстанции. В небо поднялся черный столб дыма.