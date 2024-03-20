В Киеве в Шевченковском районе горит многоэтажка: есть погибший
Источник:ГСЧС
В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажке. К сожалению, есть информация о пострадавших.
В ГСЧС сообщили, что в Киеве на улице Марии Капнист пожар в многоэтажке. Спасатели пытаются потушить пламя и проводят эвакуацию жителей дома.
Смотрите также Пламя охватило гражданское здание, под завалами есть люди: что известно об обстреле Харькова 20 марта
Пламя быстро перекинулось на этажи выше
В ГСЧС сообщили, что в 19:15 возник пожар в жилом доме на улице Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже, однако пламя распространилось на 5 этаж и крышу дома.
Сейчас спасатели эвакуируют жителей многоэтажки.
Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей и тушение пожара,
– сообщили в ведомстве.
На месте работают 11 единиц пожарно-спасательной техники, а также больше 40 спасателей.
Кадры с места пожара: фото ГСЧС
Что известно о пострадавших
Сначала в ГСЧС сообщили, что пострадал 1 человек. Впоследствии спасатели сообщили, что обнаружили тело.
Пожар локализован, обнаружено тело человека. Ликвидация продолжается,
– написали в ГСЧС.
Сейчас причины трагического пожара неизвестны, ведь их еще предстоит выяснить.
К слову, недавно правоохранители разоблачили банду, которая намеренно совершала поджоги на заказ.
Банда за деньги поджигала жилье украинцев: в каких областях работали
- Правоохранители разоблачили группу поджигателей, которая работала на заказ по всей Украине.
- Злоумышленники успели повредить несколько квартир и частных домов в 6 областях: Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской. Если бы их не задержали, то со временем список регионов расширился бы.
- Банда состояла из 11 мужчин. Из них 2 организаторов и 9 "дельцов".
- "Услуги по поджогу дома" злоумышленники предоставляли в телеграм-канале. Цена – от 500 до 3 000 долларов, которые потом делили на всех членов банды.
- Сейчас всем 11 членам банды сообщено о подозрениях за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой. Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.