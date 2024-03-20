В Киеве в Шевченковском районе горит многоэтажка: есть погибший

20 марта 2024, 20:15
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Источник:

ГСЧС

В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажке. К сожалению, есть информация о пострадавших.

В ГСЧС сообщили, что в Киеве на улице Марии Капнист пожар в многоэтажке. Спасатели пытаются потушить пламя и проводят эвакуацию жителей дома.

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Пламя быстро перекинулось на этажи выше

В ГСЧС сообщили, что в 19:15 возник пожар в жилом доме на улице Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже, однако пламя распространилось на 5 этаж и крышу дома.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей многоэтажки.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей и тушение пожара,
– сообщили в ведомстве.

На месте работают 11 единиц пожарно-спасательной техники, а также больше 40 спасателей.

Кадры с места пожара: фото ГСЧС

Что известно о пострадавших

Сначала в ГСЧС сообщили, что пострадал 1 человек. Впоследствии спасатели сообщили, что обнаружили тело.

Пожар локализован, обнаружено тело человека. Ликвидация продолжается,
– написали в ГСЧС.

Сейчас причины трагического пожара неизвестны, ведь их еще предстоит выяснить.

К слову, недавно правоохранители разоблачили банду, которая намеренно совершала поджоги на заказ.

Банда за деньги поджигала жилье украинцев: в каких областях работали

  • Правоохранители разоблачили группу поджигателей, которая работала на заказ по всей Украине.
  • Злоумышленники успели повредить несколько квартир и частных домов в 6 областях: Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской. Если бы их не задержали, то со временем список регионов расширился бы.
  • Банда состояла из 11 мужчин. Из них 2 организаторов и 9 "дельцов".
  • "Услуги по поджогу дома" злоумышленники предоставляли в телеграм-канале. Цена – от 500 до 3 000 долларов, которые потом делили на всех членов банды.
  • Сейчас всем 11 членам банды сообщено о подозрениях за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой. Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: Анастасія Кушпіт