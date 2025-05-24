В Киеве в трех районах зафиксировали падение обломков, вспыхнули пожары

В Шевченковском, Святошинском и Оболонском районах зафиксировали падение обломков в результате работы ПВО. В последнем из них – обломки ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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Какие последствия атаки на Киев

По данным КМВА, зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты. В Святошинском районе зафиксированы пожары по трем адресам.

В то же время Тимур Ткаченко отметил, что в Соломенском районе обломки БПЛА упали на жилой дом. По словам Виталия Кличко, два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте.

Предварительно обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место,

– сообщил городской голова.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Впоследствии он уточнил, что там горит квартира в жилом доме. Экстренные службы находятся на месте. Также по обновленной информации горит нежилое помещение в Святошинском районе.