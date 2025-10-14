14 октября, 20:30
В Киеве внезапно пропал свет: в КГГА назвали причину
Основные тезисы
- В Киеве 14 октября пропал свет в нескольких районах.
- Без электроснабжения остались также некоторые станции метро.
Из-за сложной ситуации в энергетической системе в Украине в некоторых регионах действуют аварийные отключения электроэнергии. В частности вечером 14 октября, в нескольких районах столицы внезапно исчез свет.
Во тьме оказались жители Печерского района, сообщает 24 Канал.
К теме В ряде областей продолжаются аварийные отключения: какая ситуация со светом сейчас
Что известно об отсутствии света в Киеве?
Жители столицы в сети отмечают, что электроэнергии нет в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.
Без напряжения и освещения остались и некоторые станции метро.
Каковы причины исчезновения света в столице?
У КГГА сообщили, что ситуация произошла из-за перегрузки на одном из энергообъектов в сети столицы.
Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.