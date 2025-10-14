Из-за сложной ситуации в энергетической системе в Украине в некоторых регионах действуют аварийные отключения электроэнергии. В частности вечером 14 октября, в нескольких районах столицы внезапно исчез свет.

Во тьме оказались жители Печерского района, сообщает 24 Канал.

К теме В ряде областей продолжаются аварийные отключения: какая ситуация со светом сейчас

Что известно об отсутствии света в Киеве?

Жители столицы в сети отмечают, что электроэнергии нет в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Без напряжения и освещения остались и некоторые станции метро.

Каковы причины исчезновения света в столице?

У КГГА сообщили, что ситуация произошла из-за перегрузки на одном из энергообъектов в сети столицы.

Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.