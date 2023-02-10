В Киеве во время массированного удара раздался взрыв: работает ПВО

Россия массированно ракетами атакует Украину. Украинские защитники ликвидируют угрозы воздуха в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в 10.07.

К теме Россияне массированно атаковали Украину, есть попадания: хронология 352 дня войны

"На Киевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой! Верим в наших воинов", – написали в администрации.

В 10:09 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в столице. Людей призывали сохранять спокойствие.