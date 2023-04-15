Киев превратился в Венецию: затопило набережные и парки

15 апреля 2023, 11:14
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Жители столицы очень долго ждали весны. Однако кроме тепла в столице появились масштабные подтопления.

Местные телеграм-каналы распространяют фото и видео, на которых видны затопленные набережные. Добавляют, что уровень воды поднимается с каждым днем, передает 24 Канал.

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Киев – в воде

В результате подъема воды в Днепре в Киеве наблюдают значительное подтопление береговой линии. Где еще вчера ездили велосипеды и самокаты – сегодня рыбачат местные мужчины.

Оболонская набережная ушла под воду: смотрите видео

Из-за такого нехарактерного для столицы явления в городе и области объявили I уровень опасности, желтый. В Оболонском районе из-за повышения уровня воды подтопило парк "Наталка" и Оболонскую набережную, где любят ходить горожане. Здесь залило все тропы возле реки и некоторые пляжные конструкции.

Киев превратился в Венецию: видео

Также наводнение досталось Почтовой площади и Русановской набережной.

В Днепре поднялся уровень воды: смотрите видео

Что говорят спасатели

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время затопление Киева не зафиксировано. Однако возможно подтопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков, приближенных к руслу Днепра.

Мы эту ситуацию контролируем и мониторим. Здесь (в Киеве – 24 Канал) не будет каких-либо масштабных затоплений. Поэтому сразу успокою киевлян,
– сказал Хорунжий.

Киев затопило / Фото "Апостроф. Киев"

В каких регионах возможны подтопления

  • Спасатели предупредили об угрозе масштабного затопления. С 14 по 18 апреля в реках Украины будет продолжаться рост уровней воды.
  • Отмечают, что под угрозой затопления населенные пункты вблизи реки Днепр, а также Припяти. Речь идет о Черниговской, Волынской и Ровненской областях.
  • Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время брифинга сообщил, что на Черниговщине ожидается самый большой паводок за последние 10 лет.
  • По словам Чауса, на 14 апреля уже 7 населенных пунктов подтоплены по руслу Днепра. Также он добавил, что проводятся все действия, чтобы люди получили необходимую помощь. Если эвакуация потребуется, то ее проведут.

Автор: Анна Романюк