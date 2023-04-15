Киев превратился в Венецию: затопило набережные и парки
Жители столицы очень долго ждали весны. Однако кроме тепла в столице появились масштабные подтопления.
Местные телеграм-каналы распространяют фото и видео, на которых видны затопленные набережные. Добавляют, что уровень воды поднимается с каждым днем, передает 24 Канал.
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Киев – в воде
В результате подъема воды в Днепре в Киеве наблюдают значительное подтопление береговой линии. Где еще вчера ездили велосипеды и самокаты – сегодня рыбачат местные мужчины.
Оболонская набережная ушла под воду: смотрите видео
Из-за такого нехарактерного для столицы явления в городе и области объявили I уровень опасности, желтый. В Оболонском районе из-за повышения уровня воды подтопило парк "Наталка" и Оболонскую набережную, где любят ходить горожане. Здесь залило все тропы возле реки и некоторые пляжные конструкции.
Киев превратился в Венецию: видео
Также наводнение досталось Почтовой площади и Русановской набережной.
В Днепре поднялся уровень воды: смотрите видео
Что говорят спасатели
Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время затопление Киева не зафиксировано. Однако возможно подтопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков, приближенных к руслу Днепра.
Мы эту ситуацию контролируем и мониторим. Здесь (в Киеве – 24 Канал) не будет каких-либо масштабных затоплений. Поэтому сразу успокою киевлян,
– сказал Хорунжий.
Киев затопило / Фото "Апостроф. Киев"
В каких регионах возможны подтопления
- Спасатели предупредили об угрозе масштабного затопления. С 14 по 18 апреля в реках Украины будет продолжаться рост уровней воды.
- Отмечают, что под угрозой затопления населенные пункты вблизи реки Днепр, а также Припяти. Речь идет о Черниговской, Волынской и Ровненской областях.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время брифинга сообщил, что на Черниговщине ожидается самый большой паводок за последние 10 лет.
- По словам Чауса, на 14 апреля уже 7 населенных пунктов подтоплены по руслу Днепра. Также он добавил, что проводятся все действия, чтобы люди получили необходимую помощь. Если эвакуация потребуется, то ее проведут.