Киев превратился в Венецию: затопило набережные и парки

Жители столицы очень долго ждали весны. Однако кроме тепла в столице появились масштабные подтопления.

Местные телеграм-каналы распространяют фото и видео, на которых видны затопленные набережные. Добавляют, что уровень воды поднимается с каждым днем, передает 24 Канал.

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Киев – в воде

В результате подъема воды в Днепре в Киеве наблюдают значительное подтопление береговой линии. Где еще вчера ездили велосипеды и самокаты – сегодня рыбачат местные мужчины.

Оболонская набережная ушла под воду: смотрите видео

Из-за такого нехарактерного для столицы явления в городе и области объявили I уровень опасности, желтый. В Оболонском районе из-за повышения уровня воды подтопило парк "Наталка" и Оболонскую набережную, где любят ходить горожане. Здесь залило все тропы возле реки и некоторые пляжные конструкции.

Киев превратился в Венецию: видео

Также наводнение досталось Почтовой площади и Русановской набережной.

В Днепре поднялся уровень воды: смотрите видео

Что говорят спасатели

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время затопление Киева не зафиксировано. Однако возможно подтопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков, приближенных к руслу Днепра.

Мы эту ситуацию контролируем и мониторим. Здесь (в Киеве – 24 Канал) не будет каких-либо масштабных затоплений. Поэтому сразу успокою киевлян,

– сказал Хорунжий.

Киев затопило / Фото "Апостроф. Киев"

В каких регионах возможны подтопления