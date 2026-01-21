В Киеве восстановили электроснабжение всем критическим объектам, но графики еще не вернули

В Киеве энергетики смогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением и заживили все объекты критической инфраструктуры города. Специалисты ликвидируют последствия недавней российской атаки по столице.

Об этом сообщает ДТЭК. В то же время к графикам почасовых отключений Киев еще не возвращается.

Какая сейчас ситуация с электричеством в Киеве?

Энергетики ДТЭК работают над восстановлением энергопитания для всех потребителей столицы. Однако в первую очередь свет дали критическим объектам, в частности коммунальным предприятиям.

К сожалению, ситуация с электрообеспечением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения,

– сообщили в компании.

Пока специалисты ежедневно проводят ремонты сетей, чтобы ликвидировать последствия вражеских обстрелов, в Киеве графики и распределение на группы не действуют.

По данным ДТЭК, самая сложная ситуация со светом сейчас в частях Днепровского и Деснянского районов столицы. Без электричества остаются примерно 44 тысячи домов.

В Киеве продолжаются аварийные отключения света: последние новости