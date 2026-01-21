В Киеве восстановили электроснабжение всем критическим объектам, но графики еще не вернули
- В Киеве восстановили электроснабжение всем критическим объектам, но графики почасовых отключений еще не действуют.
- Самая сложная ситуация со светом в частях Днепровского и Деснянского районов.
В Киеве энергетики смогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением и заживили все объекты критической инфраструктуры города. Специалисты ликвидируют последствия недавней российской атаки по столице.
Об этом сообщает ДТЭК. В то же время к графикам почасовых отключений Киев еще не возвращается.
Какая сейчас ситуация с электричеством в Киеве?
Энергетики ДТЭК работают над восстановлением энергопитания для всех потребителей столицы. Однако в первую очередь свет дали критическим объектам, в частности коммунальным предприятиям.
К сожалению, ситуация с электрообеспечением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения,
– сообщили в компании.
Пока специалисты ежедневно проводят ремонты сетей, чтобы ликвидировать последствия вражеских обстрелов, в Киеве графики и распределение на группы не действуют.
По данным ДТЭК, самая сложная ситуация со светом сейчас в частях Днепровского и Деснянского районов столицы. Без электричества остаются примерно 44 тысячи домов.
В Киеве продолжаются аварийные отключения света: последние новости
После массированной российской атаки 20 января в Киеве без электричества остались более миллиона человек. Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию "худшей" и призвал искать нестандартные решения и координировать действия с бизнесом, чтобы помочь людям и стабилизировать энергоснабжение.
Из-за вражеских обстрелов дома в столице остались без тепла, электричества, воды и газа, что в условиях морозов серьезно усложняет жизнь. В МВД отметили, что такие действия России целенаправленным ударом по базовым условиям жизни населения. Чтобы люди имели все необходимое, в городе работают пункты несокрушимости, палатки обогрева и пункты помощи.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что около 600 тысяч человек в январе выехали из города из-за критической ситуации со светом и теплом. Глава столицы назвал ситуацию в городе очень сложной, росины по сути, пытаются создать гуманитарный кризис.