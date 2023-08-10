Раздел Украины и концлагеря: СМИ показали пропагандистские листовки, которые раздают возле Лавры
Источник:Obozrevatel
Российская пропаганда так или иначе попадает в информационный пузырь украинцев. В частности, 10 августа возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали листовки с российскими нарративами.
В столице возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали прохожим листовки с призывами то ли разделить Украину, то ли "зачистить" ее от украинцев. Из-за провокаторов сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и представители Минкульта не могут проверить помещения, которые ранее арендовали представители УПЦ МП.
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Антисемитские призывы и расшатывание ситуации в Украине
Авторы листовок одновременно рассказывают о намерениях евреев забрать себе украинскую землю и о "еврейских погромах", якобы готовящихся украинскими националистами.
Кроме этого, листовки наполнены российскими нарративами, направленными на расшатывание внутренней общественно-политической ситуации в Украине.
Нашлось в листовках место и для самых причудливых теорий заговоров. По одной из них, украинская армия при поддержке военных НАТО якобы умышленно уничтожает украинские города, а власть "создает" условия для того, чтобы украинцы массово выезжали за пределы Украины.
Вместо выехавших граждан уже якобы планируют заселиться евреи. Авторы уверяют, что именно они хотят уничтожить Украину.
Около Киево-Печерской лавры раздавали пропагандистские листовки: смотрите фото
Наряду с этим авторы пишут о "еврейских погромах", которые устроят украинские националисты вместе с наемниками ЧВК "Вагнера" (последних якобы для этого сейчас перебрасывают из Африки).
Также в листовках прогнозируют "штурм Банковой", потому что там, мол, засел президент Украины Владимир Зеленский, который является этническим евреем.
Концлагеря для жителей Одесской области
В листовках также упоминаются "концлагеря для пророссийских жителей Одесчины". Авторы уверены, что руководство силовых структур Украины якобы находится под полным контролем ФСБ РФ.
Не обошлось и без усилий очернить союзников. В листовках вспоминают намерения Запада превратить Украину в "аграрный придаток" и "зраду" украинского президента, а также оскорбления в адрес представителей СБУ.
Конечно, нашлось место для мнения, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину никто не возьмет.
Вспомнили также и нарратив о неизбежном разделе Украины между Россией и Польшей.
Российская пропаганда в Украине: последние новости
- "Черная трансплантология" остается одним из самых популярных нарративов российской пропаганды. На этот раз фейкоделы выдавали фото массового захоронения жертв российской агрессии за подтверждения незаконных пересадок органов. В сети распространялись сообщения, что при раскопках могилы возле больницы №6 в Харькове обнаружили трупы без органов, в том числе младенцев.
- Кремлевские пропагандисты в очередной раз принялись врать, что Украина якобы хочет нанести удар по Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Собственно, они заявили, что якобы украинский ударный дрон двигался в сторону атомной станции. В России разгоняли сообщение, что якобы украинский беспилотник летел в сторону АЭС в Запорожье. Однако "благодаря российской армии" его удалось перехватить.
- Сергей Шойгу выступил на коллегии российского Минобороны, где в очередной раз жаловался и нес бред. Он заявил о якобы подготовке Польшей оккупации западной части Украины. На собрании он упоминал и о вооружении, которое передают Украине – в частности, кассетные боеприпасы. Шойгу заявил, что они "запрещены", несмотря на то, что Россия активно их использует.