Раздел Украины и концлагеря: СМИ показали пропагандистские листовки, которые раздают возле Лавры

Российская пропаганда так или иначе попадает в информационный пузырь украинцев. В частности, 10 августа возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали листовки с российскими нарративами.

В столице возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали прохожим листовки с призывами то ли разделить Украину, то ли "зачистить" ее от украинцев. Из-за провокаторов сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и представители Минкульта не могут проверить помещения, которые ранее арендовали представители УПЦ МП.

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Антисемитские призывы и расшатывание ситуации в Украине

Авторы листовок одновременно рассказывают о намерениях евреев забрать себе украинскую землю и о "еврейских погромах", якобы готовящихся украинскими националистами.

Кроме этого, листовки наполнены российскими нарративами, направленными на расшатывание внутренней общественно-политической ситуации в Украине.

Нашлось в листовках место и для самых причудливых теорий заговоров. По одной из них, украинская армия при поддержке военных НАТО якобы умышленно уничтожает украинские города, а власть "создает" условия для того, чтобы украинцы массово выезжали за пределы Украины.

Вместо выехавших граждан уже якобы планируют заселиться евреи. Авторы уверяют, что именно они хотят уничтожить Украину.

Около Киево-Печерской лавры раздавали пропагандистские листовки: смотрите фото

Наряду с этим авторы пишут о "еврейских погромах", которые устроят украинские националисты вместе с наемниками ЧВК "Вагнера" (последних якобы для этого сейчас перебрасывают из Африки).

Также в листовках прогнозируют "штурм Банковой", потому что там, мол, засел президент Украины Владимир Зеленский, который является этническим евреем.

Концлагеря для жителей Одесской области

В листовках также упоминаются "концлагеря для пророссийских жителей Одесчины". Авторы уверены, что руководство силовых структур Украины якобы находится под полным контролем ФСБ РФ.

Не обошлось и без усилий очернить союзников. В листовках вспоминают намерения Запада превратить Украину в "аграрный придаток" и "зраду" украинского президента, а также оскорбления в адрес представителей СБУ.

Конечно, нашлось место для мнения, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину никто не возьмет.

Вспомнили также и нарратив о неизбежном разделе Украины между Россией и Польшей.

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