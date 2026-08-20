Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во второй половине дня 20 августа враг целенаправленно нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

Это первая подобная прицельная атака на важные объекты столицы за последние несколько месяцев. В результате обстрела возможны перебои с подачей горячей воды у жителей Деснянского и части Днепровского районов.

В настоящее время профильные специалисты и аварийные бригады уже работают на месте происшествия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия повреждений и восстановить стабильное функционирование сети.

Напомним, как мы уже сообщали ранее, сегодня утром столица уже подверглась массированной атаке, в результате которой возникли разрушения и пожары в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.