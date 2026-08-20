Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у другій половині дня 20 серпня ворог цілеспрямовано вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.

Де є проблеми з гарячою водою?

За словами Кличка, це перша подібна прицільна атака на важливий об'єкт столиці за останні кілька місяців. Унаслідок обстрілу можливі перебої з постачанням гарячої води у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів.

Служби намагаються відновити стабільне функціонування мережі.

Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури,

– запевнив мер столиці.

Нагадаємо, уночі столиця вже зазнала масованої атаки, внаслідок якої виникли руйнування цивільної інфраструктури та пожежі у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Відомо про 15 загиблих та понад 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

Надвечір ворог знову запускав у бік міста реактивні безпілотники. Через падіння уламків виникали пожежі у Голосіївському та Деснянському районах.