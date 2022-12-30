В комментарии 24 Канала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолада подробно рассказала об этом инциденте. Она отметила, что по состоянию на 15:00 30 декабря спасатели полностью ликвидировали пламя, а правоохранители допрашивают мужчину, виновного в пожаре.

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Почему неадекватный решил поджечь собственную квартиру

По словам Водолога, мужчина, живший в многоэтажке, решил поджечь с помощью смазочных материалов собственную квартиру. Также он угрожал другим людям.

Предварительно, мужчина не пострадал. Чего он требовал, я сказать не могу, это компетенция правоохранителей,

– сказала пресс-секретарь в комментарии 24 Каналу.

Кроме того, в сети вскоре появились фото и видео этого инцидента. По предварительной информации, никто из людей не пострадал благодаря работе спасателей.

В столице вспыхнула многоэтажка из-за неизвестного мужчины: смотрите видео с телеграм-каналов

Следует сказать, что, в частности, на кадрах видно, как украинские силовики вытаскивают мужчину из многоэтажки. Заметим, что он, вероятно, живет на первом этаже.

Регулярно что-то горит в России: последние новости

Украинские спасатели, как и украинские защитники, настоящие воины и им удается оперативно справляться с различными чрезвычайными ситуациями. В соседнем государстве-террористке, развязавшем против нас войну, к счастью, все наоборот. Стоит упомянуть лишь несколько недавних инцидентов, связанных с огнем, которые произошли в России: