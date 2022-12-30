У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Києва Світлана Водолада детально розповіла про цей інцидент. Вона зазначила, що станом на 15:00 30 грудня рятувальники повністю приборкали полум'я, а правоохоронці допитують чоловіка, що винен у пожежі.
Читайте також Пожежа біля головного вокзалу: вогонь охопив будівлю у центрі російського Ростова
Чому неадекватний вирішив підпалити власну квартиру
За словами Водолаги, чоловік, який жив у багатоповерхівці, вирішив підпалити за допомогою мастильних матеріалів власну квартиру. Також він погрожував іншим людям.
Попередньо, чоловік не постраждав. Чого він вимагав, я сказати не можу, це компетенція правоохоронців,
– сказала речниця 24 Каналу.
Окрім того, у мережі згодом з'явились фото й відео цього інциденту. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав завдяки роботі рятувальників.
У столиці спалахнула багатоповерхівка через невідомого чоловіка: дивіться відео з телеграм-каналів
Слід сказати, що, зокрема, на кадрах видно, як українські силовики витягають чоловіка з багатоповерхівки. Зауважмо, що він, очевидно, живе на першому поверсі.
Регулярно щось горить у Росії: останні новини
Українські рятувальники, як і українські захисники, є справжніми воїнами і їм вдається оперативно справлятися з різними надзвичайними ситуаціями. У сусідній державі-терористці, яка розв'язала проти нас війну, на щастя, усе навпаки. Варто згадати лише декілька недавніх інцидентів, пов'язаних з вогнем, які трапилися у Росії:
- Сьогодні, 30 грудня, у Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер під назвою "Арктика". Ворожі ЗМІ уточнили, що судно якраз пришвартувалося для ремонту у Кронштадті, однак згодом зайнялося полум'я.
- Також масштабна пожежа спалахнула у ніч проти 30 грудня у центрі Ростова-на-Дону, що на південному заході Росії. За словами місцевих жителів, загорілася будівля на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди.
- Слід ще підмітити, що декілька днів тому пожежа сталася на борту літака Москва – Калінінград. ЗМІ повідомляють, це через те, що в одного з пасажирів спалахнув павербанк.