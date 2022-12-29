Як повідомили російські медіа, пожежа сталася на борту літака "Уральських авіаліній", інформує 24 канал. Всіх пасажирів екстрено евакуювали після того, як в однієї людини спалахнув павербанк.

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На борту літака загорівся павербанк

В авіакомпанії зазначили, що спалах швидко загасили. Повідомляється, що внаслідок інциденту обійшлося без потерпілих. Поліція почала проводити розслідування.

Під час евакуації усіх пасажирів літака спустили на землю надувним трапом і відправили назад у "Домодєдово". У зоні вильоту росіян урочисто нагородили пляшкою води.

Евакуація росіян з літака в Москві: відео

Після пожежі пасажири очікують на інший літак. Натомість персонал авіакомпанії навіщось пакує весь багаж в окремі пакети.

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