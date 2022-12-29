Губернатор Саратівської області стверджує, що в Енгельському районі буцімто збили безпілотник. За його словами, постраждалих немає. Про це інформує 24 канал.
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У вибухах в Енгельсі росіяни знову звинувачують українців
Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив, що під Енгельсом "був збитий безпілотник".
Внаслідок падіння уламків було пошкоджено паркан приватного будинку, автомобіль та гараж, в одному з будинків вибило вікно на балконі. Інших ушкоджень немає. Люди не постраждали,
– заявив губернатор.
У Москві затримуються рейси
Російські пропагандисти кажуть, що в аеропорту Домодєдово пасажири не можуть вилетіти через закриття повітряного простору після нових вибухів в Енгельсі.
Пасажирам літака Москва – Пенза оголосили про перенесення рейсу на невизначений термін. Їхній літак відбуксували в Домодєдово на стоянку.
Повітряний простір над Саратівською областю закрили
У мережі показали, як зараз виглядає повітряний простір над Саратівською областю. Він закритий через вибухи в Енгельсі.
Літаки облітають Саратов та Пензу, де теж закрили небо, обираючи інші маршрути.
Повітряний простір над Саратівською областю закрили / Карта
У Саратові обмежували польоти
У Саратові після так званої "роботи ППО" у районі військового аеродрому Енгельса тимчасово обмежували польоти цивільної авіації. Наразі вони знову відновлені.
Обмеження запроваджувалися також у зоні пензенського аеропорту.
"Бавовна" в Енгельсі
- У російський Енгельс 29 грудня завітала "бавовна". Місто чуло повітряну тривогу.
- 26 грудня росЗМІ заявляли, що нібито збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому "Енгельс" безпілотник. Внаслідок падіння його уламків 3 російські військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.
- 5 грудня росіяни також заявили про "атаку українських безпілотників", внаслідок чого було пошкоджено щонайменше два бомбардувальники Ту-95.