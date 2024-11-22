Киев засыпало снегом: зимние фото и видео

Киевскую область и Киев днем 22 ноября заснежило. Сейчас активно продолжаются работы по расчистке дорог от снега и обработки против гололеда.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. К слову, синоптики прогнозируют в течение суток 22 ноября мокрый снег, дождь и гололед.

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Киевскую область и Киев чистят от снега

Для обеспечения безопасности дорожного движения с начала непогоды использовано 5690 тонн песчано-соляной смеси. На автодорогах государственного и местного значения работают 196 единиц техники и 249 работников. По информации КГГА, придомовые территории убирают более 3 000 работников управляющих компаний.

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Проезд на дорогах обеспечен, однако погодные условия остаются сложными, ведь в течение дня обещают мокрый снег, дождь и гололед, а температуру – от 1 до 4 градусов тепла.

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На дорогах продолжают дежурить инженерно-технические работники, механизаторы и водители. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия.

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Завтра, 23 ноября, Украинский гидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах. А ночью стоит ожидать значительный мокрый снег и налипание мокрого снега.

К слову, по ориентировочному прогнозу на картах, уже в воскресенье, 24 ноября, столбики термометров снова опустятся вниз. Днем только в южных областях +4 – +6. В остальных от -1 до +2 градусов. Ночью от -1 до -6 градусов по всей Украине.