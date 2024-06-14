Взрыв прогремел почти сразу после объявления тревоги в городе, что очень нетипично для Киева. Тревога связана с движением "Шахеда". В пятницу киевляне слышали тревогу и взрывы несколько раз – сначала ночью, потом утром, а теперь и днем.

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Что известно о взрыве в Киеве 14 июня

Киевщина – работа ПВО по вражескому БПЛА!

– написали в Воздушных силах в 14:05.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Он уточнил, что боевую работу по вражескому дрону ведут на окраинах Киева.

Детали о движении "Шахеда" от мониторинговых каналов

Что интересно, это тот самый дрон, который в час дня кружил в Киевской области.