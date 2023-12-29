В Киеве взрывы: работает ПВО

В Киеве в 7:30 прогремел взрыв. Киевлян призвали перейти в укрытие. Впоследствии в столице произошли повторные взрывы.

Взрывы в столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Он сообщил, что это следствие работы противовоздушной обороны.

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"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал мэр.

В Киевской областной военной администрации тоже сообщили о работе сил ПВО и призвали к информационной тишине на момент атаки.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

Там призвали граждан позаботиться о собственной безопасности: находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать правила "двух стен".

Повторные взрывы

По состоянию на 07.52 в Киеве прогремели повторные взрывы.

"Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал Виталий Кличко.

! Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности. Зафиксированы пуски крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС.