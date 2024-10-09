В Киеве зацвели груши и алыча: ученый объяснил причины и опасности

Киевляне опубликовали в сети фото деревьев, которые зацвели. В весенних цветах деревья груши, алычи, дикой вишни и каштанов.

Также в Одесской области показали, что в октябре зацвела сирень. Специалисты Национально ботанического сада имени Гришко рассказали ТСН, что сейчас происходит повторное цветение и объяснили, есть ли в нем что-то аномальное.

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Почему деревья зацвели осенью

Заместитель директора Национального ботанического сада имени Николая Гришко Николай Шумик отметил, что цветение деревьев осенью связано с погодными условиями – аномальная жара и засуха, которые держались в Киеве длительное время.

Когда растение переживает такой стресс, то оно теряется и начинает реагировать активизацией физиологических процессов. Также такое происходит, когда растения чувствуют свою гибель, они начинают цвести. Это их максимальная реакция на стресс, и при этом растение хочет плодоносить – цветет и дает семена. Все это его истощает, потому что плодов от этого цветения не будет,

– объяснил Николай Шумик.

По его словам, повторное цветение вредит деревьям.

Например, горькокаштан, когда находится на грани своей гибели, – очень часто выбрасывает соцветия осенью. Антропогенное давление на растение – загрязнение почвы, жара, токсичные газы в воздухе – ослабляет ее и провоцирует на цветение.

Кандидат биологических наук добавил, что нечто похожее случается и с магнолиями.

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Старший научный сотрудник объяснил, что цвести осенью могут интродуцированные растения, то есть чужаки, которые завезли из других стран.

"Причина проста – это не их естественный ареал. Даже обычный горькокаштан, который считается символом Киева, был 300 лет назад завезен к нам из Средиземноморья. Это тоже интродуцированное растение, которое получило стресс при перевозке и перемещении в новые условия", – подытожил ученый.

Он добавил, что наши аборигенные виды – яблони, вишни, черешни, несмотря на жару и аномальную погоду, повторно почти не цветут.